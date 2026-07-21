Hyundai IONIQ 5 MY27: nuova gamma, più tecnologia e sicurezza

(Adnkronos) –

Hyundai aggiorna la propria proposta nel segmento dei SUV elettrici con l’arrivo della nuova IONIQ 5 Model Year 2027, evoluzione di uno dei modelli più rappresentativi della gamma a zero emissioni del marchio coreano. L’aggiornamento introduce una struttura di offerta completamente rivista, nuove tecnologie dedicate alla sicurezza e una gamma semplificata per rendere ancora più immediata la scelta della configurazione più adatta alle diverse esigenze di mobilità.

La nuova gamma si articola negli allestimenti XTech, Business e XClass, disponibili con batterie da 63 kWh oppure 84 kWh e con trazione posteriore o integrale. Rimane protagonista la piattaforma elettrica E-GMP a 800 Volt, che continua a garantire ricariche ultrarapide e rappresenta uno degli elementi distintivi del modello.

Tra le principali novità debutta il sistema In Cabin Camera, che monitora il livello di attenzione del conducente integrandosi con i dispositivi Hyundai SmartSense, mentre il nuovo Next Generation eCall con connettività 5G migliora la rapidità e l’affidabilità delle chiamate automatiche di emergenza.

La versione d’ingresso abbina la batteria da 63 kWh a un motore da 170 CV, mentre la batteria da 84 kWh è disponibile sia con trazione posteriore da 228 CV, capace di raggiungere fino a 570 km di autonomia WLTP, sia con la variante AWD da 325 CV, che dichiara fino a 500 km di autonomia.



Anche la dotazione di serie cresce sensibilmente. L’allestimento XTech propone già cerchi in lega da 19 pollici, fari Full LED, climatizzatore automatico bizona, volante riscaldabile, doppio display da 12,3 pollici, Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai principali sistemi di assistenza alla guida. La versione Business aggiunge, tra gli altri, pompa di calore, sedili a regolazione elettrica e portellone motorizzato, mentre la top di gamma XClass introduce fari IFS, cerchi da 20 pollici, sedili in pelle ventilati con funzione Relaxation, Head-up Display, impianto audio BOSE e Digital Key 2.0.

Con il Model Year 2027, Hyundai punta così a rafforzare ulteriormente la competitività della IONIQ 5, confermando un SUV elettrico capace di coniugare design distintivo, elevato contenuto tecnologico e una gamma più semplice e razionale per il mercato italiano.

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