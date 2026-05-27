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Cronaca

Fiat Topolino conquista il Compasso d’Oro ADI

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Maggio 2026
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(Adnkronos) – La Fiat Topolino conquista uno dei riconoscimenti più prestigiosi del design industriale internazionale. Il piccolo quadriciclo elettrico della Casa torinese ha infatti ottenuto il XXIX Premio Compasso d’Oro ADI, confermando il valore di un progetto capace di unire mobilità urbana, semplicità stilistica e identità italiana. 

Il premio alla Fiat Topolino rappresenta uno dei massimi riconoscimenti nel mondo del design e consente alla Topolino di entrare nella storica Collezione Compasso d’Oro ADI, custodita presso l’ADI Design Museum di Milano e riconosciuta dal Ministero della Cultura come patrimonio di interesse artistico e storico. 

La filosofia progettuale della Topolino punta su una struttura semplice, intuitiva e accessibile. L’obiettivo è ridurre la complessità della mobilità urbana, rendendo l’esperienza di utilizzo immediata e adatta a un pubblico ampio, soprattutto nelle città moderne. 

 

Accanto alla funzionalità emerge una forte componente emozionale. La reinterpretazione del DNA storico FIAT richiama infatti il mondo della Dolce Vita italiana, trasmettendo leggerezza, ottimismo e praticità quotidiana. 

Il design della Topolino abbina richiami rétro a un linguaggio contemporaneo influenzato dalla cultura pop, trasformando il quadriciclo elettrico in un vero simbolo di stile urbano. 

Più che un semplice mezzo di trasporto, la Topolino rappresenta una nuova idea di mobilità elettrica accessibile e inclusiva. Un progetto pensato per avvicinare sempre più persone a soluzioni sostenibili, mantenendo però un forte legame con l’identità e il gusto italiano. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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