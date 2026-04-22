Harry, omaggio silenzioso per il centenario della nascita della nonna Elisabetta II

(Adnkronos) –

Il principe Harry ha inviato dei fiori al luogo di sepoltura della Regina Elisabetta in onore del suo centenario della nascita. Lo ha appreso People. Dopo la morte, avvenuta nel 2022, la regina fu sepolta nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor accanto al marito, il principe Filippo, con cui fu sposata per 73 anni e che scomparve nel 2021. Vi riposano anche i suoi genitori, il re Giorgio VI, deceduto nel 1952 e la Regina Madre, scomparsa nel 2002, nonché la sorella, la principessa Margaret, anch’essa morta nel 2002. Il rapporto fra il Duca di Sussex e la nonna fu affettivamente sempre molto intenso. E, secondo quanto afferma il biografo reale Robert Hartman, il matrimonio con Meghan aveva dato grande gioia alla nonna. “La Regina ha sempre adorato Harry”, sostiene lo scrittore nel recente ‘Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story’.

Quando i Sussex lasciarono il Regno Unito per gli Usa, pur dispiaciuta, Elisabetta decise di lasciare la porta di casa comunque aperta, auspicando sempre il ritorno del nipote, considerato un risorsa importante per il Palazzo. Il principe Harry partecipò ai funerali di sua nonna insieme alla moglie, dopo essersi ritirato dai ruoli reali e si fosse trasferito in California due anni prima. In seguito, tornò a rendere omaggio alla nonna visitando il suo luogo di sepoltura durante le sue visite nel Regno Unito. Nella sua dichiarazione personale, pubblicata sul sito web della Archewell Foundation dopo la sua scomparsa, il Duca di Sussex affermò: “Nel celebrare la vita di mia nonna, Sua Maestà la Regina, e nel piangere la sua perdita, ci viene ricordato quanto sia stata una guida per molti, grazie al suo impegno al servizio e al dovere. Era ammirata e rispettata in tutto il mondo. La sua incrollabile grazia e dignità sono rimaste immutate per tutta la vita e ora rappresentano la sua eredità eterna. Facciamo nostre le parole che pronunciò dopo la scomparsa di suo marito, il Principe Filippo, parole che possono essere di conforto a tutti noi ora: ‘La vita, naturalmente, è fatta di addii definitivi così come di primi incontri’.”

“Nonna, sebbene questo addio definitivo ci addolori profondamente – aggiunse Harry – ti sarò per sempre grato per tutti i nostri primi incontri: dai miei primi ricordi d’infanzia con te, al primo incontro in cui sei diventata il mio Comandante in Capo, fino al primo momento in cui hai conosciuto la mia adorata moglie e abbracciato i tuoi amati pronipoti”, ha continuato. “Conservo con affetto questi momenti condivisi con te e i tanti altri momenti speciali che ci sono stati nel mezzo. Ci manchi già moltissimo, non solo a noi, ma al mondo intero. E per quanto riguarda i primi incontri, ora onoriamo mio padre nel suo nuovo ruolo di Re Carlo III”.

—

internazionale/royalfamilynews

webinfo@adnkronos.com (Web Info)