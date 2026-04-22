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Governo, al via il cdm: sul tavolo Dfp 2026 e nomine sottosegretari

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Al via il consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo del governo Meloni il testo del Dfp, il documento di finanza pubblica atteso a Bruxelles e le nomine dei sottosegretari da rimpiazzare, su cui si sarebbe trovato l’accordo in maggioranza, con la novità che sarebbe quella dell’attuale presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, Alberto Balboni, che andrebbe a prendere il posto del dimissionario Andrea Delmastro mentre Giampiero Cannella, attuale vicesindaco di Palermo, occuperebbe la casella alla Cultura.  

Per il resto a completare la squadra di sottogoverno dovrebbero esserci l’azzurro Paolo Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Massimo Dell’Utri di ‘Noi Moderati’ al ministero degli Esteri e per la Lega la senatrice Mara Bizzotto al Mimit. I nuovi 5 sottosegretari dovrebbero giurare intorno all’1 a Palazzo Chigi. Al termine del Cdm presso la sala stampa di Palazzo Chigi, si terrà una conferenza stampa con gli esponenti del governo interessati ai provvedimenti assunti. 

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