Guidonia Montecelio: il Villaggio di Babbo Natale a Villalba prenderà il via il 17 dicembre

Il Villaggio di Babbo Natale a Villalba sta per diventare realtà. Il parco a tema natalizio, con un ricco programma di attività e di intrattenimenti per tutta la famiglia, prenderà il via il prossimo 17 dicembre.

“Sarà un bellissimo villaggio natalizio- spiega il sindaco Mauro Lombardo -, con tante attrazioni e spettacoli. Spero che, come abbiamo progettato, sarà l’inizio di una nuova tradizione cittadina”.

L’appuntamento sarà presso l’area verde tra via Kennedy e via Palermo e proseguirà fino all’8 gennaio ospitando mercatini di Natale, luminarie, concerti a tema delle bande musicali di Guidonia Montecelio, animazione per bambini, esibizioni degli zampognari oltre ad un’area food and beverage.

“Questo Villaggio – prosegue Lombardo – rappresenta la prima edizione di una manifestazione, il Natale itinerante, che ogni anno cambierà circoscrizione per dire con forza che a Guidonia Montecelio ci devono essere tanti centri e nessuna periferia. Crediamo fortemente in questa idea e faremo tesoro di questa prima edizione per migliorarla negli anni a venire”.

“Abbiamo pensato a questo Villaggio – aggiunge l’Assessore alla Cultura Michela Pauselli – affinché anche i nostri concittadini possano vivere l’atmosfera del Natale all’interno di un luogo che ci auguriamo risulti suggestivo e attrattivo. Durante tutta la durata della manifestazione si alterneranno intrattenimenti e appuntamenti. L’animazione e gli spettacoli per i bambini saranno garantiti ogni giorno e Babbo Natale sarà sempre pronto ad accoglierli all’interno della sua casa caratteristica, sia per la consegna delle letterine che per scattare insieme delle foto ricordo”.

Parallelamente al Villaggio di Babbo Natale di Villalba in tutte le circoscrizioni ci sono eventi e appuntamenti organizzati dalle associazioni. “Sono davvero tante le iniziative patrocinate dal nostro Comune – continua Pauselli -. Siamo felici che così tanti eventi animeranno il Natale della nostra Città e per farli conoscere a tutti i guidoniani abbiamo voluto realizzare un manifesto unico che sarà affisso in tutto il territorio”.

Ad arricchire ulteriormente il Natale guidoniano ci sarà anche l’esibizione, il 27 e 28 dicembre, dei Gemelli di Guidonia che durante il loro tour nazionale faranno tappa nella loro Città. “Siamo molto soddisfatti che degli artisti per noi tanto identitari e fonte di orgoglio abbiano accolto il nostro invito e che possano quindi essere al nostro fianco per rendere ancora più speciale questo primo Natale insieme” conclude l’Assessore alla Cultura.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...