Le Case di Paola al lavoro per aiutare Vittoria, la bimba di Ardea affetta dalla sindrome di Wolf

«Per aiutare a raggiungere l’obiettivo della raccolta – dichiara Paola Finini – in tutte le nostre filiali mettiamo a disposizione della clientela la possibilità di aiutare concretamente la bimba durante ogni vendita di immobile. Tutte le persone che verranno di loro spontanea volontà in agenzia per vendere un immobile, dichiarando di voler aiutale Vittoria, il pagamento di provvigione da versare all’agenzia verrà devoluto alla piccola Vittoria».

«Ringraziamo Le Case di Paola per questa opportunità – commentano Michael e Sabrina – ma soprattutto Paola per aver messo a disposizione la sua agenzia per questa raccolta fondi che, speriamo, possa dare un aiuto concreto al nostro piccolo angelo. Chiediamo il vostro aiuto per supportarci in questo lungo cammino. Vi ringraziamo in anticipo noi e anche le sorelle maggiori e il fratello gemello. A chi avrà il piacere di aiutarci, noi condivideremo i suoi traguardi. Vi ringrazio ancora di vero cuore».

L’importo verrà utilizzato per sostenere spese mediche, fisioterapia, beni di prima necessità e viaggi per visite e cure. Una campagna di solidarietà che si spera possa coinvolgere più persone possibili, e perchè no, si possa allargare anche con tante altre aziende del territorio che vorranno sostenere la causa.