Istituto Trafelli di Nettuno: la replica del Dirigente Scolastico alle accuse di mancato soccorso ad uno studente

In riferimento al vs. articolo del 2 dicembre c.a. “Nettuno: minore si sente male a scuola ma a chiamare i soccorsi ci pensano i genitori” che riportava una versione di quanto avvenuto presso il nostro Istituto Luigi Trafelli di Nettuno, ci riteniamo in diritto di difendere la Nostra posizione e contestare quanto riferito dai genitori. Il Dirigente scolastico, prof.ssa Sabrina Zottola dichiara quanto segue: “Sono chiamata a chiarire in prima persona che non vi è stata alcuna mancanza da parte della nostra istituzione sulle modalità ottemperate dal primo soccorso. Da sempre il nostro agire è volto al benessere degli studenti e quindi al pronto intervento di fronte ai malesseri che si manifestano nella quotidianità sia nelle classi che nei locali dell’Istituto. Dai genitori dello studente è stata criticata aspramente l’organizzazione dei soccorsi ed il mancato pronto intervento messo in atto dalle persone preposte e formate a tale scopo.

Ciò non è avvenuto infatti, ritengo necessario riportare in sintesi i fatti: nell’ultima ora di lezione, venti minuti dall’uscita scolastica, lo studente chiede al docente in servizio di potersi recare in bagno, non comunica né fa ravvisare alcun malessere. Mentre era nel corridoio di ritorno dal bagno, i collaboratori scolastici vedendolo lento nel camminare e pallido, intervengono per prestare il primo