Roma, medico cardiologo arrestato per peculato e truffa ai danni dello stato

Fisio fit

La scorsa sera presso il Nuovo Ospedale dei Castelli, nell’ambito di alcune indagini sulla

gestione delle visite in regime di intramoenia, i Carabinieri del Nas di Roma, coordinati

dalla Procura di Velletri, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un medico

specialista cardiologo per i reati di peculato e truffa ai danni del Sistema Sanitario

Nazionale.

I militari dell’Arma hanno sorpreso il medico mentre intascava i soldi delle visite

effettuate intramoenia nei locali messi a disposizione dalla struttura sanitaria del N.O.C.

di Ariccia. Il medico, legato da un rapporto di esclusività con l’ASL, era stato autorizzato

dalla stessa azienda sanitaria ad effettuare delle visite in regime di libera attività

intramuraria per un numero limitato di ore, ma in realtà riceveva i pazienti sia in ospedale

sia in alcuni studi medici con i quali collaborava intascando l’intera somma delle visite.

Al termine delle formalità e delle perquisizioni effettuate presso il domicilio e gli altri

studi, il medico è stato posto agli arresti domiciliari confermati questa mattina

nell’udienza di convalida.

L’arresto si inserisce nell’ambito di una serie di attività di indagine coordinate dalla

Procura di Velletri, che sono ancora in corso