Guidonia: inaugurata, stamani, la Stazione gratuita per la riparazione delle biciclette

È stata inaugurata, stamani, in largo Maurizio Simone, la Stazione gratuita di riparazione per le biciclette e le mountain bike. Si tratta di una colonnina metallica, di colore azzurro, con il logo del Rotary Club Guidonia Montecelio, che l’ha donata alla Città.

“Siamo sicuri che i tanti ciclisti che frequentano le strade del nostro territorio l’apprezzeranno. Si tratta di una Stazione per il gonfiaggio e per fare fronte alle piccole riparazioni delle biciclette, grazie alla presenza di accessori come pompa, pinze, cacciavi, chiavi di vario tipo assicurati con cavi di acciaio. A disposizione anche un Qrcode per ricevere informazioni su come utilizzarla”, ha evidenziato il presidente del Rotary Club Guidonia Montecelio Marco Rossi.

“Un’iniziativa originale e utile per i molti che utilizzano la bicicletta per i loro spostamenti e per sport – ha sottolineato il Sindaco Mauro Lombardo -. Confidiamo sul senso civico di quanti ne usufruiranno, in maniera che sia sempre a disposizione di chi abbia la necessità di utilizzarla”.