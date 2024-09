Si sono concluse domenica 15 settembre, presso il ristorante Dar Bottarolo di Anzio (RM), le selezioni regionali del Lazio del Concorso Nazionale di inclusione sociale, bellezza e talento “Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo” 5° edizione 2024 (dedicato a bambini fino ai 13 anni, a ragazze, ragazzi, donne e uomini dai 14 ai 60 anni divisi per le varie categorie d’età, curvy e soprattutto persone che nonostante le loro disabilità vogliono ancora mettersi in gioco.

L’evento è stato organizzato dalla MTM EVENTS composta dal Presidente Massimo Meschino, il Vice Presidente Thierry Mandarello, ed il loro staff del concorso composto dai fotografi ufficiali Mario Buonanno e Manolo Ruggeri, dal regista ufficiale Michele Conidi e dalle collaboratrici Marika Berti, Camelia Birlan e Paola Lorello.

Il Concorso Nazionale di integrazione sociale, bellezza e talento “Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo” è un concorso nel suo settore che offre ai concorrenti opportunità di crescita professionale nei vari settori dello spettacolo. Grazie alle collaborazioni che si stanno stringendo in ambito del mondo dello spettacolo, il concorso concretizza le ambizioni di tutti i partecipanti.

“Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo” – Concorso Nazionale di integrazione sociale, si differenzia da ogni altro Concorso perché è uno dei pochissimi concorsi che nasce, come appunto dice il nome, con lo scopo di includere socialmente tutte le persone che vogliono avvicinarsi a questo mondo ed in particolare a tutte quelle persone con problemi di handicap fisici e/o psico fisici che vorrebbero mettersi in gioco ma invece sono sempre esclusi dagli altri contest.

Inoltre non punta alla ricerca esclusiva della bellezza dei concorrenti, ma tende ad individuare attraverso le numerose selezioni, elementi nuovi dotati di talento, personalità e dalle precise caratteristiche professionali per essere proposti nel mondo dello Spettacolo, della Moda, del Cinema, della Pubblicità e della Televisione.

Dopo aver fatto i ringraziamenti alla location ospitante, ai partner del concorso (la filiera ortofrutticola Natura da baciare, Itop Officine Ortopediche, 3B Production Film, l’Accademia Arte nel cuore, Le Cinemà, PaeseRoma.it, Non solo video, l’allevamento cani Le ali di pegaso, il Pegaso Western Show ed il brand Matti Veri), si è passati a presentare i giurati della selezione, a cominciare dalle giornaliste, pubbliciste, maestre in danze orientali ed operatrici olistiche Natascia e Romina Malizia, il talent scout ed organizzatore di eventi Marco Franceschetti, la titolare del brand Matti Veri Elisabetta Valitutti, il giornalista, Direttore de L’Eco del Litorale e Condirettore di Meridiana Notizie Fabrizio Gerolla, la logopedista pediatrica Cristiana Filippi, il Direttore di PaeseRoma.it Michelangelo Letizia e la baby giurata Sofia Delle Donne.

Così, dopo i dovuti ringraziamenti e presentazione della giuria, si sono svolte le tre uscite dei concorrenti intervallate da interventi canori dello showman Antonio Delle Donne, volto televisivo di diversi programmi, e canori e di balli di gruppo da parte dell’addetta alla regia audio Simona Nobili.

Ben 33 i concorrenti totali di questa ultima selezione ( Cristiana Concutelli, Federica Zuncheddu, Sofia Trotto, Sabrina Cavalcante, Giorgia Di Bernardo, Martina Amelia Lucente, Ilenia Cadaverò, Denise Simione, Emma Salvi, Doriana Gallucci, Fabiola Romani, Aurora Cococcia, Samuele Bosco, Aurora Zordan, Thomas Uva, Mattia georgian Lucente, Matteo Luigi Lucente, Aurora Caretta, Shon Eugenio Aldrighi, Emili Haxhiu, Mia Bosco, Thyron Elia Aldrighi, Chiara Apicella, Ryan Uva, Alessandro Ventura, Davide Zordan, Luna Lucidi, Sofia Ruggiero, Michel Zanoboli, Flavio Cococcia, Francesco Marrocco e Bruno Marrocco) che si sono sfidati a suon di passerella.

Si è poi proceduto alla premiazione finale, non prima di aver distribuito alcuni omaggi da parte dell’organizzazione, ovvero a tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione ed un peluche a loro scelta, ed il brand Matti Veri ha regalato a tutti i bambini partecipanti una sua maglietta del brand.

Per quanto riguarda la categoria Ragazze, le ultime fasce di accesso alla finale regionale Lazio di “Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo” sono andate a Denise Simione, Federica Zuncheddu, Ilenia Cadaverò, Sabrina Cavalcante, Sofia trotto, Giorgia Di Bernardo, quella di Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo – Over a Doriana Gallucci, quella di Ragazza 3B Film Production a Emma Salvi, quella di Ragazza Itop Officine Ortopediche a Fabiola Romani, quella di Ragazza Matti Veri a Martina Amelia Lucente, quella di PaeseRoma.it a Cristiana Concutelli e quella di Ragazza ristorante Dar Bottarolo, ovvero la ragazza più votata della giornata, a Emma Salvi, a cui è andata anche la coroncina ed una maglietta regalata dal brand Matti Veri.

Per quanto riguarda i ragazzi l’ultima fascia di accesso alla finale regionale Lazio di Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo è andata a Flavio Cococcia, mentre per quanto riguarda invece i bambini, le ultime fasce di accesso alla finale regionale Lazio di Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo sono andate a Luna Lucidi, Samuele Bosco, Thomas Uva, Mattia georgian Lucente, Aurora Caretta, Ryan Uva, Aurora Cococcia Thyron Elia Aldrighi e Matteo Luigi Lucente.

La conduzione della giornata è stata affidata al bravissimo presentatore, cantante, imitatore e show man Antonio Delle Donne, la regia audio è stata affidata all’amica Simona Nobili, regia video Michele Conidi, coordinamento concorrenti Paola Lorello, la supervisione ovviamente affidata al Patron Massimo Meschino.

Il prossimo appuntamento è con la Finale Regionale del Lazio che si svolgerà il giorno 12 ottobre prossimo presso le Scuderie Estensi di Tivoli con il patrocinio del Comune di Tivoli.

Il Concorso Nazionale di inclusione sociale, bellezza e talento “Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo” è un concorso diretto a bambini fino ai 13 anni, ragazze e ragazzi dai 14 ai 30 anni, donne e uomini over fino ai 60 anni divisi in due fasce di età (31-45 e 46-60), persone curvy e soprattutto a persone con disabilità che hanno ancora voglia di mettersi in gioco.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet