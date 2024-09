Anzio: Concorso Nazionale “Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo spettacolo”

ULTIMA SELEZIONE REGIONALE LAZIO PER IL CONCORSO NAZIONALE “UNA RAGAZZA, UN RAGAZZO E UN BAMBINO PER LO SPETTACOLO” V° EDIZIONE 2024.

Si svolgerà domenica 15 settembre p.v. presso il ristorante “Dar Bottarolo” sito in Via di Villa Claudia, 46 ad Anzio (RM), l’ultima selezione regionale del Concorso Nazionale di integrazione sociale, bellezza e talento “Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo” V° edizione 2024.

Il concorso è dedicato a bambini fino ai 13 anni, ragazze e ragazzi dai 14 ai 30 anni, lady e mister dai 31 ai 45 anni, over dai 46 anni in poi, categorie curvy e soprattutto persone che nonostante abbiano delle disabilità, hanno voglia di mettersi in gioco come tutti gli altri ma non gliene viene data la possibilità dagli altri concorsi.

La selezione è organizzata dalla MTM EVENTS di Massimo Meschino, che è anche il Patron del concorso, e sarà presentata dallo show man Antonio Delle Donne; in giuria per valutare tutti i partecipanti saranno presenti varie personalità del mondo del giornalismo e dello spettacolo. Tutti gli interessati a partecipare possono contattare il 328/8954226 per iscrizioni (entro il giorno 10 settembre), prenotazione tavoli ed informazioni varie.