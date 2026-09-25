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Grecia, crolla palazzina ad Atene: 6 dispersi tra cui 4 turisti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sale a sei, tra cui quattro turisti, il numero delle persone disperse dopo la violenta esplosione avvenuta questa mattina in un edificio nel quartiere storico di Plaka ad Atene, ai piedi dell’Acropoli. Il sindaco Haris Doukas ha definito l’esplosione un “disastro incredibile”, parlando di una esplosione probabilmente “innescata da una fuga di gas molto significativa” che ha portato al crollo dell’edificio di due piani.  

“Le operazioni proseguono, tutti i mezzi sono sul posto” ha aggiunto il sindaco, sottolineando che “le ricerche continueranno per tutta la notte”. “Sono ore difficili – prosegue -. Ci fermiamo ogni volta che è necessario per rimanere in silenzio, in modo da poter sentire eventuali suoni emessi dai sopravvissuti”.  

Secondo l’emittente televisiva pubblica Ert, i dispersi sarebbero un cittadino britannico e una donna greca che vivevano al secondo piano, mentre al primo piano, in un appartamento in affitto per soggiorni brevi, alloggiavano quattro turisti americani. Secondo l’agenzia di stampa greca Ana, trenta vigili del fuoco sono stati dispiegati con sei veicoli e tre cani da ricerca e soccorso. Impiegate anche telecamere termiche.  

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