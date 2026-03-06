Astrotarocchi 7 marzo 2026

Astrotarocchi 07 marzo 2026 di Cristina Olmi

💫Ariete la Luna ti sprona all’azione. È il momento di smettere di pianificare e iniziare a fare. Consiglio: Non aver paura di essere diretto, ma conta fino a tre prima di rispondere a una provocazione.

💫Toro Il Sole illumina la tua casa della stabilità. È una giornata ottima per gestire questioni pratiche o burocratiche. Consiglio: Concediti un piccolo lusso, come un bagno caldo o un buon dolce: il tuo corpo ha bisogno di ricaricarsi.🌻

💫Gemelli c’è un po’ di confusione nell’aria, Non tutto è come sembra. Consiglio: Ascolta più che parlare. La verità emergerà da sola tra le righe di un discorso.🍂

💫Cancro L’intuizione è ai massimi livelli. Sei connesso con la tua “Dama” interiore e senti i cambiamenti prima che avvengano.

Consiglio: Segui quel “sesto senso” improvviso, anche se sembra illogico. 🌻

💫Leone Energia da Guerriero! Ti senti pronto a conquistare il mondo, ma attento a non calpestare i sentimenti altrui. Consiglio: Usa la tua forza per proteggere qualcuno che ne ha meno di te.🍀

💫Vergine La precisione sarà la tua arma vincente. Se c’è una “Chiave” da trovare, sarai tu a scovarla nei dettagli. Consiglio: Ordina la tua scrivania o la tua borsa: pulire lo spazio fisico pulirà anche la tua mente.✨

💫Bilancia Giornata all’insegna dell’armonia e del “Bouquet”. I rapporti con gli altri fioriscono inaspettatamente. Consiglio: Accetta un invito o una proposta, anche se all’inizio ti senti un po’ pigro/a.

💫Scorpione Sentì il bisogno di scavare a fondo. Nulla ti sfugge, proprio come se avessi lo sguardo del Saggio. Consiglio: Non ossessionarti con i “Segreti”; lascia che la luce della Luna faccia il suo lavoro.🍀

💫Sagittario L’ottimismo torna a farsi sentire dopo un periodo di “Astinenza”. La fortuna gira a tuo favore. Consiglio: Fai una passeggiata all’aperto. Il contatto con la natura riaccenderà la tua “Fiamma”. 🌊

💫Capricorno L’attenzione è tutta sulla carriera e sulla “Torre” delle istituzioni. Risolvi una pendenza rimasta in sospeso. Consiglio: Sii diplomatico ma fermo. La tua autorità nasce dalla tua competenza.

💫Acquario Sogni lucidi e grandi visioni. Le “Stelle” ti guardano con benevolenza e ti spingono a guardare lontano. Consiglio: Scrivi i tuoi pensieri su un “Diario”. Quello che oggi sembra un sogno, domani sarà un progetto.🍀

💫Pesci L’Acqua scorre fluida. È il momento di godersi l’abbondanza dei “Pesci” e la pace dopo la tempesta. Consiglio: Lascia andare i vecchi risentimenti. La purificazione è completa, ora goditi il Sole.🌞

🔴 Buona giornata 🟡

