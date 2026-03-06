Bancali usati e nuovi
ItaliaUltim'ora

Astrotarocchi 7 marzo 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Marzo 2026
Lettura di 2 minuti
Astrotarocchi

Astrotarocchi 07 marzo 2026 di Cristina Olmi

💫Ariete la Luna ti sprona all’azione. È il momento di smettere di pianificare e iniziare a fare. Consiglio: Non aver paura di essere diretto, ma conta fino a tre prima di rispondere a una provocazione.
💫Toro Il Sole illumina la tua casa della stabilità. È una giornata ottima per gestire questioni pratiche o burocratiche. Consiglio: Concediti un piccolo lusso, come un bagno caldo o un buon dolce: il tuo corpo ha bisogno di ricaricarsi.🌻
💫Gemelli c’è un po’ di confusione nell’aria, Non tutto è come sembra. Consiglio: Ascolta più che parlare. La verità emergerà da sola tra le righe di un discorso.🍂
💫Cancro L’intuizione è ai massimi livelli. Sei connesso con la tua “Dama” interiore e senti i cambiamenti prima che avvengano.
Consiglio: Segui quel “sesto senso” improvviso, anche se sembra illogico. 🌻
💫Leone Energia da Guerriero! Ti senti pronto a conquistare il mondo, ma attento a non calpestare i sentimenti altrui. Consiglio: Usa la tua forza per proteggere qualcuno che ne ha meno di te.🍀
💫Vergine La precisione sarà la tua arma vincente. Se c’è una “Chiave” da trovare, sarai tu a scovarla nei dettagli. Consiglio: Ordina la tua scrivania o la tua borsa: pulire lo spazio fisico pulirà anche la tua mente.✨
💫Bilancia Giornata all’insegna dell’armonia e del “Bouquet”. I rapporti con gli altri fioriscono inaspettatamente. Consiglio: Accetta un invito o una proposta, anche se all’inizio ti senti un po’ pigro/a.
💫Scorpione Sentì il bisogno di scavare a fondo. Nulla ti sfugge, proprio come se avessi lo sguardo del Saggio. Consiglio: Non ossessionarti con i “Segreti”; lascia che la luce della Luna faccia il suo lavoro.🍀
💫Sagittario L’ottimismo torna a farsi sentire dopo un periodo di “Astinenza”. La fortuna gira a tuo favore. Consiglio: Fai una passeggiata all’aperto. Il contatto con la natura riaccenderà la tua “Fiamma”. 🌊
💫Capricorno L’attenzione è tutta sulla carriera e sulla “Torre” delle istituzioni. Risolvi una pendenza rimasta in sospeso. Consiglio: Sii diplomatico ma fermo. La tua autorità nasce dalla tua competenza.
💫Acquario Sogni lucidi e grandi visioni. Le “Stelle” ti guardano con benevolenza e ti spingono a guardare lontano. Consiglio: Scrivi i tuoi pensieri su un “Diario”. Quello che oggi sembra un sogno, domani sarà un progetto.🍀
💫Pesci L’Acqua scorre fluida. È il momento di godersi l’abbondanza dei “Pesci” e la pace dopo la tempesta. Consiglio: Lascia andare i vecchi risentimenti. La purificazione è completa, ora goditi il Sole.🌞

🔴 Buona giornata 🟡

🌟👉Per info letture personalizzate, annualita’, mensili di cartomanzia, lettura fondi caffe’, lettura sibille, rune , abbonamenti settimanali potete contattarmi su messanger su whatsApp al
‪‪+39 347 57 49 499‬‬ 👈

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Marzo 2026
Lettura di 2 minuti
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Podio in rimonta per Riccardo Ianniello nella Rok Cup Area Nord

10 Aprile 2018

Al Circolo Ufficiali dell’Esercito ‘I tesori della fede’

19 Dicembre 2023

Scuola italiana windsurf e sup, a Nettuno da luglio 2020

4 Luglio 2020

Ferraris: “Espresso Cadore per Cortina nuova avventura, presto nuove rotte”

15 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno