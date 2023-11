Covid, con nuove varianti malattia meno grave: cosa dice l’Oms

(Adnkronos) – "Le attuali varianti del virus" di "Covid-19 tendono a causare malattie meno gravi, mentre i livelli di immunità sono più elevati grazie alla vaccinazione". Due elementi che portano a "minori rischi di patologie gravi e morte per la maggior parte dei pazienti". Lo sottolinea l'Organizzazione mondiale della sanità, che ha diffuso un aggiornamento delle linee guida per il trattamento dell'infezione da Sars-CoV-2, e ha rivisto le stime sul rischio di finire in ospedale per Covid. Questo, spiega l'agenzia ginevrina, aiuterà gli operatori sanitari a "identificare i soggetti a rischio ricovero alto, moderato o basso e a personalizzare le terapie secondo le linee guida Oms".

In caso di infezione Sars-CoV-2, dettaglia l'Oms, il pericolo è "alto" per "le persone immunodepresse", che "rimangono a rischio più elevato se contraggono Covid-19, con un tasso di ospedalizzazione stimato del 6%". Il rischio scende invece a "moderato" per "le persone di età superiore a 65 anni, quelle con condizioni come obesità, diabete e/o disturbi cronici tra cui broncopneumopatia cronica ostruttiva" Bpco, "malattie renali o epatiche, cancro, le persone con disabilità e quelle con comorbilità di malattie croniche"; per loro, in caso di Covid l'agenzia Onu per la salute stima "un tasso di ospedalizzazione del 3%". Infine, "coloro che non rientrano nelle categorie a rischio alto o moderato sono a basso rischio di ricovero ospedaliero (0,5%)" per Covid. "La maggior parte delle persone", precisa l'Oms, oggi "è a basso rischio". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

