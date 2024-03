Grande Fratello, finale alle porte: due eliminati, scelto il terzo finalista

(Adnkronos) – A sole due settimane dalla finale, due gli inquilini eliminati dalla casa del Grande Fratello nell’ultima puntata andata in onda ieri, 18 marzo. Ad uscire a un passo dal traguardo sono Anita Olivieri, eliminata dal televoto, e Paolo Masella, costretto a dire addio alla casa dal televoto flash. E’ invece Massimiliano il più votato dal pubblico, che diventa così terzo finalista dopo Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Per i quattro inquilini al televoto – Greta, Anita, Sergio e Simona – giunge il momento di scoprire il verdetto definitivo che decreterà una nuova eliminazione. Alfonso invita quindi i quattro a disporsi con le spalle verso il Led e annuncia che, per il momento, a salvarsi sono Greta e Simona. Dopo una lunga attesa, gli inquilini si preparano quindi ad ascoltare il verdetto definitivo. Avendo affrontato un percorso piuttosto tumultuoso, Anita crede che a dover abbandonare la Casa sia proprio lei. Sergio, invece, ammette di non avere le idee chiare su ciò che potrebbe accadere. Ripensa a Greta e, seppur dispiaciuto per l’eventuale e improvviso distacco, si dice felice per aver avuto l’opportunità di conoscerla: “Mi dispiacerebbe lasciarla, ma sono contento di averla trovata”. Alfonso annuncia che, a sette giorni dalla finale, a dover abbandonare definitivamente la Casa più spiata d’Italia è Anita. “Questo è stato un percorso incredibile”, esclama la ragazza. Si dice fiera per quanto fatto in questa splendida esperienza e ringrazia tutti per averle dato questa bellissima opportunità che le ha permesso di crescere: “Sono felicissima, credo di aver dato tutto”. Dopo abbracci e affettuosi baci, Anita abbandona la Casa in compagnia del suo elefantino. Con la finale alle porte, e per decretare il terzo finalista, un televoto flash attende il pubblico all’1 di notte passata. Il concorrente più votato andrà in finale, mentre quello con meno consenso abbandonerà il gioco. Alfonso manda gli Inquilini in Superled e chiede a tutti di scegliere uno di loro da mandare in finale. Inizia Massimiliano che vota Giuseppe, elogiando il ragazzo per la sua semplicità. Letizia, senza troppe sorprese, nomina Paolo così come Alessio, seppur per motivazioni differenti. Per dimostrare amore e gratitudine, Greta sceglie Sergio mentre Paolo ricambia il voto della fidanzata. Simona dà la sua preferenza a Massimiliano, Perla, per onorare il suo legame con Letizia, nomina la sua amica del cuore. Per il percorso fatto, Sergio decide di dare il suo voto a Massimiliano. La decisione delude Greta che, però, accetta senza ribattere. Si passa a Federico che, girando la carta, svela di aver nominato Paolo. Giuseppe, tra le risate, spiega di aver votato nuovamente sé stesso. Se non ci crede lui per primo, come può arrivare in finale? Sia Beatrice che Rosy nominano Giuseppe per la tenacia avuta durante tutti questi mesi. Alla fine, i due più votati sono Giuseppe e Paolo i quali dovranno prendere una decisione importante. Possono trascinare un terzo concorrente al televoto oppure andare solamente loro due. Dopo una lunga discussione, i ragazzi optano per Massimiliano, così al telefoto finiscono Giuseppe, Paolo e Massimiliano. Alfonso chiude il televoto e manda i tre concorrenti davanti al led. Per prima cosa annuncia il primo finalista che risulta essere Massimiliano. L’uomo esulta mentre gli altri applaudono, un po’ sorpresi. Si passa al momento più difficile della serata, ossia l’eliminazione. Giuseppe ringrazia Beatrice per averlo aiutato a crescere. Senza di lei non sarebbe diventato un uomo migliore. Paolo si rivolge a Letizia per tutto l’amore che gli ha donato. Alfonso legge il verdetto: il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la Casa è Paolo. Il ragazzo fa un inchino e ringrazia tutti. Letizia rimane pietrificata, forse travolta da mille emozioni. Gli Inquilini accompagnano il concorrente alla Porta Rossa. Letizia lo bacia appassionatamente prima di lasciarlo andare. Dopo i saluti di rito, Paolo va via. La sua avventura finisce qui. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)