Grande Fratello, Beatrice Luzzi lascia il programma

(Adnkronos) – Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello per motivi personali. L'attrice, come rende noto la trasmissione, lascia il programma oggi, mercoledì 3 gennaio. Luzzi, una delle concorrenti principali del reality di Canale 5, aveva lasciato provvisoriamente il programma prima di Natale per assistere il padre che si sarebbe sottoposto ad un intervento chirurgico. L'attrice è rientrata nella Casa ma ora, a distanza di circa 10 giorni, deve abbandonare. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

