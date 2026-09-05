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Gp Monza, oggi terze libere e qualifiche del Gran Premio d’Italia: orario e dove vederle in chiaro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 5 settembre, tocca alla terza sessione di libere e alle qualifiche del Gp di Monza, che stabiliranno la pole position nel ‘Tempio della velocità’. Occhi puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con grandi aspettative per la nuova power unit montata dalle Rosse. Ieri, nelle seconde libere, il più veloce in pista è stato il pilota della Mercedes George Russell, proprio davanti a Leclerc. Terzo tempo per il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, che nel Gran Premio d’Italia scatterà però dall’ultima posizione a causa di una penalità. Ecco gli orari, il programma e dove vedere gli appuntamenti di giornata del Gp di Monza.  

Ecco il programma di oggi, sabato 5 settembre, del Gran Premio d’Italia: 

Ore 12.30: Prove Libere 3 

Ore 16: Qualifiche 

Il Gp di Monza verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport per gli abbonati, ma anche in chiaro su Tv8 (per quanto riguarda qualifiche e gara). Tutti gli appuntamenti del Gran Premio d’Italia saranno visibili anche in streaming su Sky Go e Now e gratis su Tv8.it (sempre qualifiche e gara). 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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