Bimbo investito a Torino, resta in carcere la 24enne fermata

(Adnkronos) – Resta in carcere la giovane 24enne, accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate, per aver investito un bimbo di cinque anni. Lo ha deciso il gip del tribunale di Torino dopo che ieri si è tenuta l’udienza di convalida. Camilla D’Alessandra, attraverso il suo legale, Cristian Scaramozzino, fin dall’indomani dell’accaduto si è sempre difesa dicendo che non è stato un gesto voluto né nei confronti del bambino né del padre del piccolo, suo compagno. A quanto si è appreso, la convalida del fermo sarebbe stata decisa per rischio di inquinamento probatorio e reiterazione di reato.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna avrebbe investito con l’auto il figlio di 5 anni del suo ex compagno, durante una lite avvenuta in strada, all’angolo tra via Pinelli e via Industria, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Il bambino, travolto dalla vettura mentre si trovava con il padre, la sorellina e un’altra donna, ha riportato un trauma addominale ed è stato trasportato in ospedale, dove resta ricoverato in osservazione. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi e non sarebbe in pericolo di vita. In passato la donna era stata vittima di stalking e maltrattamenti in una diversa vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna definitiva di un altro ex partner.

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