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Serie A, oggi Inter-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, sabato 5 settembre, l’Inter ospita il Napoli – in diretta tv e streaming – a San Siro nella terza giornata di campionato. La squadra di Chivu, campione d’Italia in carica, arriva al match a punteggio pieno dopo aver battuto nelle prime due giornate Monza e Cagliari, mentre quella di Allegri ha vinto all’esordio con il Genoa per poi essere sconfitta in casa dal Como. 

 

La sfida tra Inter e Napoli è in programma oggi, sabato 5 settembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Inter (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu. 

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri. 

 

Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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