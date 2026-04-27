Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci a ‘Belve’, gli ospiti della puntata del 28 aprile

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con il programma tv di Francesca Fagnani. Domani, martedì 28 aprile, andrà in onda la quarta puntata di ‘Belve’, con tre nuovi ospiti protagonisti degli iconici faccia a faccia.  

Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci sono i tre protagonisti della puntata di martedì 28 aprile, che si metteranno in gioco rispondendo alle domande dirette e spesso irriverenti della conduttrice. 

 

Da quest’anno in onda anche i provini di ‘Belve’: persone comuni siederanno sullo sgabello intervistate da Francesca Fagnani. Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico. 

Come ogni settimana, la puntata va in onda alle 21.20 su Rai 2, ma sarà disponibile anche on demand su RaiPlay e Disney+. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Alessia Lautone, direttrice de ‘LaPresse’ aggredita a Milano in zona Stazione Centrale

14 Dicembre 2023

Ardea, giunta approva primo pacchetto delibere area Salzare

30 Marzo 2018

VII Giornata della Trasparenza presso la Camera di Commercio di Latina

1 Dicembre 2017

Presentato “Boxing for Change”, D’Ambrosi “Favorisce integrazione”

7 Ottobre 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno