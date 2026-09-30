Anna Maria Speranza: “All’Università La Sapienza counseling psicologico gratuito per gli studenti”

(Adnkronos) – “Abbiamo pensato e voluto intercettare e dare una comunicazione importante sulla salute mentale e sul benessere psicologico degli studenti universitari e delle studentesse universitarie”. Queste le parole di Anna Maria Speranza, professore ordinario e direttrice del dipartimento di Psicologia Dinamica dell’università La Sapienza di Roma alla presentazione de ‘Il mio primo passo’ l’installazione partecipativa dell’artista visivo Mattia Varsalone, in arte Lunar, che Wave porta presso gli spazi universitari.

“Il progetto nasce all’interno di un progetto più ampio che si chiama Proben, che il ministero ha finanziato in diverse università italiane per il benessere degli studenti – ha spiegato Speranza – La cosa centrale, a Sapienza ma anche nelle altre università, è il counseling universitario, un counseling psicologico che noi offriamo gratuitamente a tutti gli studenti e le studentesse. Dopo un primo colloquio iniziale ci sono quattro incontri fatti da operatori professionisti specializzati in diverse problematiche, come difficoltà relazionali, nella realizzazione del percorso di studi, all’interno della famiglia o problematiche personali che possono emergere in questa fase della vita. Il servizio può quindi offrire un importante supporto per affrontare meglio il percorso universitario”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)