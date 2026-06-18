Astrotarocchi 19 giugno 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 19 Giugno 2026
Ariete per voi arrivano o soldi extra che non v’aspettate oppure un cambiamento, che potrebbe essere solo d’idea riguardo qualcosa, non sara’ semplice attuare il cambio che vorreste fare, ma se cosi e’, comunque impiegando un po’ di tempo, riuscirete, la giornata e’ di riflessione
Toro qualcuno pensa che sia ” facile ” convincervi di qualcosa, ma non sanno, quante volte passate al setaccio l’informazione, non sara’ per niente facile convincervi, e infatti, andrete dritte per la vostra strada, evitate chiacchiere inutili e che ai fini della giornata o dei vostri piani, non cambiano nulla
Gemelli qualcuno accorcia le distanze verso di voi, che saprete molto ben gestire con intelligenza, sia la persona che la situazione, mettete in campo la saggezza, se capite che non vale la pena, andate avanti senza troppo stare a preoccuparvi, certe situazioni forse non meritano la vostra attenzione
Cancro avete le idee chiare per quello che riguarda gli affari di cuore, volete onesta’ e sincerita’, senza questa condizione, nulla e’ possibile, nessuno ha la pozione magica per farlo apparire, ma potrebbe essere la volta giusta, che tagliate tutto quello che non corrisponde minimamente a quello che vorreste, insomma farete un po’ piazza pulita
Leone qualcosa sembra che verra’ tagliato via, non per vostra volonta’ ma perche’ seguite un destino, che vi portera’ altrove, a volte quando non decidiamo, lo fa lui al posto nostro, ma questo aprira’ le porte a qualcosa di migliore che potrebbe essere in qualunque settore importante e vitale, la giornata e’ un po’ burrascosa
Vergine ci saranno brevi battibecchi, probabile per chi li ha, con i figli, bastera’ chiarire qualche punto e ritorna il sereno. Siete un po’ in ansia per il settore economico, ma riuscirete a rimettere a posto i conti, e a sistemare tutte le vostre cose, la giornata e’ un po’ tesa, ma nel corso della stessa, migliora l’umore, facile troviate una soluzione
Bilancia avete pianificato con cura ogni particolare, e avete, in tal caso fatto bene, ci sono scelte che dovrete fare in base a notizie che riceverete e comunque se si tratta di qualche fastidio, si risolve nel breve tempo di qualche ora, la giornata in generale scorre liscia, e voi siete determinati piu’ che mai a riuscire nei vostri progetti
Scorpione la chiave per risolvere e migliorare alcune cose e’ cambiare aria, quando tutto sembra pesante, e’ ora di cambiare rotta e soprattutto respirare nuove situazioni, viaggiare, muoversi, cambiare giro d’amicizie, insomma attuare una vera e propria rivoluzione, cambiare aria vuol dire chiudere vecchi capitoli e dar spazio al nuovo, ed e’ ora per voi di farlo
Sagittario per rinascere, qualcosa deve morire. Quali aspetti di voi stessi devono morire, per poi essere sostituiti da qualità nuove e più avanzate? Questo lo potete sapere solo voi, nel frattempo arrivano comunque scelte da fare che possono riguardare o situazioni economiche o lavorative, ci sara’ qualche cambiamento ma cosa certa e’ che saranno migliori per voi le condizioni, la giornata e’ positiva
Capricorno State navigando con qualche paura, o qualcosa che vi rende irrequieti, forse un nuovo progetto che sapete gia’ che funzionera’ ma nonostante tutto sempre un po’ di tensione c’e’, vi confermo che qualcosa che nasce ora per voi andra’ benissimo, e quindi iniziate pure senza paura, la giornata e’ positiva
Acquario per voi e’ opportuno dire no, quando si sente sul serio, non forzatevi a dire si a tutto, quel no che vi urla dentro rischia di far male a voi e non certo a chi lo dovreste dire, iniziate a mettere paletti e a volervi piu’ bene, qualche no ben assestato vi fara’ stare decisamente meglio e meno tesi anche con chi vi e’ vicino, la giornata e’ liberatoria
Pesci quando si manca di coerenza e’ bene lasciar stare, se le parole differiscono dai fatti, non c’e’ di nessun aiuto, circondatevi di persone coerenti perche’ meritate di meglio di qualcuno che apre bocca e da’ fiato, consapevole di questo decidete chi non fa per voi e salutatelo /a vi ha insegnato come non dovete essere, la giornata e’ buona.
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