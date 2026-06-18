UniMarconi conquista il ranking globale

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi rafforza la propria presenza nel panorama accademico internazionale grazie all’ingresso nella classifica 2026 del Center for World University Rankings (CWUR), uno dei più autorevoli sistemi di valutazione universitaria a livello globale.

L’Ateneo romano si è classificato al 1.867° posto mondiale su oltre 21.000 università analizzate, entrando così nell’8,8% delle migliori istituzioni accademiche del pianeta. Un risultato che assume un valore particolare poiché UniMarconi risulta essere l’unica università telematica italiana presente tra i primi 2.000 atenei della graduatoria.

Il ranking CWUR prende in considerazione parametri oggettivi legati alla qualità della formazione, all’occupabilità dei laureati, alla produzione scientifica e all’impatto della ricerca. Indicatori che confermano il percorso di crescita intrapreso dall’Ateneo negli ultimi anni, caratterizzato da un costante investimento nell’innovazione didattica, nella ricerca e nei processi di internazionalizzazione.

La presenza nella classifica internazionale rappresenta una conferma della capacità di UniMarconi di competere in un contesto accademico sempre più selettivo, confrontandosi con alcune delle più prestigiose università del mondo. Un traguardo che consolida ulteriormente il ruolo dell’Ateneo tra le realtà più dinamiche del sistema universitario italiano.

«Questo riconoscimento rappresenta un’importante conferma del percorso intrapreso dall’Ateneo e del lavoro svolto quotidianamente dalla nostra comunità accademica. Essere presenti tra le migliori università del mondo e risultare l’unica università telematica italiana inclusa nella Top 2.000 del CWUR rafforza il nostro impegno nel continuare a investire nella qualità della formazione, nella ricerca e nell’innovazione», ha dichiarato il Presidente di Alessio Acomanni.

Il risultato ottenuto conferma la crescita di UniMarconi nel panorama universitario internazionale e testimonia la solidità di un modello formativo che punta a coniugare tecnologia, qualità accademica e sviluppo della ricerca, rispondendo alle nuove esigenze di studenti e professionisti.