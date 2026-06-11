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Irama e Giorgia insieme a San Siro, il duetto su ‘Buio’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Tra gli ospiti speciali del debutto di Irama stasera a San Siro c’era anche Giorgia. La cantante ha fatto il suo ingresso sulle note di ‘Buio’, brano contenuto nell’album ‘Antologia della vita e della morte’ del 2025, una canzone che racconta il dolore e la solitudine che accompagnano la fine di una relazione. Al termine dell’esibizione i due artisti si sono abbracciati: “Questo è tutto tuo”, ha detto Giorgia, lasciando al collega e amico tutto l’applauso del suo pubblico. 

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