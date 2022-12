Gli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino ottengono il Public Health & Safety Readiness Accreditation di Aci

Nuovo e importante riconoscimento internazionale per Aeroporti di Roma. Gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino sono i primi nell’Unione Europea e secondi al mondo ad aver ottenuto il prestigioso premio “Public Health & Safety Readiness Accreditation” da parte di Airports Council International (ACI), l’associazione indipendente che rileva il gradimento dei passeggeri in oltre 350 aeroporti in tutto il mondo, per la gestione proattiva in tema di sicurezza e salute pubblica. Il premio, frutto di una attenta istruttoria, è stato ottenuto anche grazie al rispetto delle misure stabilite nelle linee guida ACI Aviation Business Restart and Recovery e le raccomandazioni dell’ICAO Council Aviation Recovery Task Force.

In particolare, è stata valutata positivamente l’implementazione di pratiche standard per garantire un’esperienza aeroportuale sicura per tutti i viaggiatori e il livello di reattività della società di gestione a mettere in atto best practice per gestire possibili eventi che possano mettere a rischio la salute pubblica e la sicurezza.

Aeroporti di Roma ha messo a punto un programma di prevenzione per la salute e sicurezza dall’inizio della pandemia nei due aeroporti della Capitale, impegno attestato già da innumerevoli riconoscimenti, tra cui l’Airport Health Accreditation di ACI per le misure messe in atto da ADR in contrasto al Covid-19, le 5 stelle attribuite da Skytrax a Fiumicino in seguito all’audit “Hygiene rating”, primo aeroporto al mondo ad ottenerle, insieme al Biosafety Trust rilasciato, per la prima volta ad un aeroporto, dalla RINA SERVICES.

