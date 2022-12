Rassegna letteraria a Grottaferrata

Dopo il successo di novembre, la rassegna letteraria torna per tutto il mese di dicembre con nuovi appuntamenti. Ancora più libri, arte e cultura tra la sala convegni di Palazzo Grutter e la Biblioteca comunale, con sette presentazioni in compagnia degli autori e una mostra di pittura aperta fino al 30 dicembre, che farà da cornice artistica per tutti gli incontri.

Romanzi, inchieste e storie del territorio in uno dei palazzi storici più belli e significativi di Grottaferrata insieme alla Biblioteca ”Bruno Martellotta”, luogo della cultura e dell’aggregazione giovanile. Tanti appuntamenti da non perdere, come sempre a ingresso libero e gratuito per tutti.

”La rassegna di novembre è andata ben oltre le nostre aspettative: una sala convegni sempre piena di cittadini che stanno apprezzando il nostro impegno per una Grottaferrata che sia Città del Libro, della Conoscenza e della Cultura – commenta il Sindaco Mirko Di Bernardo -. Un appuntamento culturale a tutto tondo che replichiamo nel mese di dicembre e che rinnoveremo per i mesi a venire”.

Tutti gli eventi, salvo diversa indicazione, si terranno presso la sala convegni di Palazzo Grutter (Piazzetta Francesco Zacchi, 20).

La rassegna letteraria è un’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura di Grottaferrata in collaborazione con la Consulta della Cultura e la Libreria Adeia Ubik di Grottaferrata.

IL PROGRAMMA

Venerdì 2 dicembre ore 16:00

”L’infinito” di Giancarlo Mancori (autore del libro-fotografo).

L’evento si terrà presso la Biblioteca comunale.

Promosso da Anteas Roma Odv.

Venerdì 2 dicembre ore 18:00

”Mai dati mai dati (sulla 194). Perché sono nostri e perché ci servono per scegliere” di Chiara Lalli

Da sabato 3 a venerdì 30 dicembre

Mostra di pittura ”Sovrascrizioni”. Opere realizzate con tecnica mista di Maila Montin

Accessibile nei giorni e negli orari delle presentazioni

Sabato 3 dicembre ore 18:00

”Corri. Dall’inferno a Central Park” di Roberto Di Sante

Sabato 10 dicembre ore 18:00

”La campagna dei Castelli Romani. Vi racconto…” di Alberto Procaccini

Venerdì 16 dicembre ore 18:00

”Compagne. Una storia al femminile del Partito Comunista Italiano” di Livia Turco

Sabato 17 dicembre ore 18:00

”Via Cicerone. I racconti del calzolaio” di Claudio Scarpino

Mercoledì 28 dicembre ore 18:00

”La persistenza del ricordo. Memorie. Di luogo in luogo. Ipnotica mente” di Cristiana Morroni

Mi piace: Mi piace Caricamento...