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Giungla golf car a Roma, blitz e controlli a tappeto dei carabinieri nel centro della Capitale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Dopo l’inchiesta dell’Adnkronos sulla giungla urbana delle golf car e dei tour turistici che operano spesso senza regole né autorizzazioni, da questa mattina i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma stanno effettuando controlli a tappeto nelle principali zone turistiche della capitale: dal Circo Massimo a via di Sant’Eustachio, in zona Pantheon, da Trinità dei Monti a piazza Navona e piazza del Popolo. L’obiettivo dei militari dell’Arma è verificare non solo la regolarità delle immatricolazioni ma anche i rapporti di lavoro tra autisti e operatori, nonché il rispetto del codice della strada fra soste irregolari e accessi in zone a traffico limitato.  

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