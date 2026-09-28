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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce e Pd cala. Vannacci si ferma

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia cresce, il Pd cala e il divario aumenta. Il M5S e Roberto Vannacci rimangono fermi. Sono i dati evidenziati dal sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 oggi, 28 settembre 2026, in caso di elezioni. Fratelli d’Italia guadagna lo 0,3%, sale al 27,4% e consolida il primato.  

a formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aumenta il vantaggio sul Pd della segretaria Elly Schlein che cede lo 0,2% e scende al 20,6%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte rimane stabile al 12,8% mentre Futuro Nazionale, il partito fondato e guidato da Roberto Vannacci, è sempre all’8% con la prima parziale frenata dopo mesi di progressi continui. Forza Italia cede lo 0,1% e scende al 6,9%. Verdi e Sinistra crescono dello 0,1% e arrivano al 6,6%, mentre la Lega di Matteo Salvini lascia sul terreno lo 0,2% e ora vale il 5,1%. 

Più staccate Azione di Carlo Calenda (3,2%), Italia viva di Matteo Renzi (2,4%), +Europa (1,7%), Noi Moderati (1%) e Avanti Psi (1%). 

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