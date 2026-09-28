Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Camera, candidato del centrodestra Roscioli vince le suppletive a Reggio Calabria

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Settembre 2026
Meno di un minuto

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Quando sono state scrutinate 263 sezioni su 487, alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria è ampiamemte in testa il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 53,62%. Segue al 36,04% Francesco Antonio Benedetto del centrosinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci è al 9,02% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare all’1,32%.
Su X, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto
commenta con “Vittoria!” e un video dei festeggiamenti.

– Foto ufficio stampa Roberto Occhiuto –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Incendio ospedale Tivoli, cosa sappiamo: le indagini

10 Dicembre 2023

Gf Vip, problemi intestinali per Valeria Marini: panico e allarme virus

28 Aprile 2026

Anzio, l’assessorato alle Politiche Sociali si attiva per promuovere le domande per il Reddito di Inclusione

30 Novembre 2017

La favola dei fratelli Esposito in Azzurro: dai primi calci tra noi fino al sogno Nazionale

22 Settembre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno