Italia, i fratelli Esposito in campo insieme contro la Turchia

(Adnkronos) – Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri. Frattesi, Tonali, Fagioli. Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito. Non succedeva da 26 anni. Oggi, lunedì 28 settembre, due fratelli tornano a vestire (insieme, proprio nello stesso momento) la maglia dell’Italia: Roberto Mancini ha deciso di schierare in campo dal primo minuto Pio e Sebastiano Esposito per la partita di Nations League contro la Turchia. Per dare anche un tocco di romanticismo alla delicata sfida di Bursa, che arriva pochi giorni dopo la sconfitta (e la pioggia di critiche) con il Belgio.

I fratelli Esposito riscrivono così un pezzetto di storia azzurra, 26 anni dopo i fratelli Inzaghi, Simone e Filippo. Gli ultimi a scendere in campo contemporaneamente con la maglia azzurra.

“Venire in Nazionale è strepitoso, ma farlo con il proprio fratello lo è ancora di più”, aveva confidato Sebastiano pochi giorni fa ai microfoni di Vivo Azzurro, ponendo l’accento sul valore del suo percorso, fino alla prima chiamata in Nazionale.

Un’energia venuta fuori anche nelle parole di Pio, prontissimo alla sfida: “È una cosa nuova per tutti, sono quattro partite di alto livello e non vediamo l’ora di iniziare. Che ci siano tanti volti nuovi è una bella cosa, abbiamo bisogno di entusiasmo per ripartire”. Fondamentale l’impatto con la il ct Roberto Mancini, come spiegato da Sebastiano: “Ci ha detto di godercela e ci ha dato consigli di campo per migliorare. L’emozione è tanta, ma entrambi abbiamo un pizzico di incoscienza che ci aiuterà”.

La curiosità è che alla favola dei due va aggiunto anche Salvatore, il terzo fratello. Il più grande dei tre, centrocampista classe 2000 oggi in forza alla Sampdoria. Lui ha vestito la maglia azzurra nel 2022, debuttando contro l’Inghilterra. Anche lì, in una gara di Nations League. E chissà che, in futuro, la gioia azzurra per gli Espositos non possa essere addirittura… tripla.

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