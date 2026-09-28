Cgil, celebrazioni per i 120 anni a Milano: due giorni per guardare al futuro del lavoro

(Adnkronos) – Due giorni di incontri, dibattiti e spettacolo per celebrare una storia lunga 120 anni e interrogarsi sulle trasformazioni che attendono il mondo del lavoro. È questo il filo conduttore delle iniziative organizzate dalla Cgil a Milano il 29 e 30 settembre, nel segno dello slogan ‘La persona al centro’. È proprio a Milano che, nel 1906, la Confederazione Generale del Lavoro tenne il suo primo congresso.

A 120 anni di distanza, la città torna così al centro delle celebrazioni per un anniversario che guarda alla storia del sindacato, ma soprattutto alle sfide del presente e del futuro. Le iniziative prenderanno il via martedì 29 settembre, alle 14, negli spazi di Rubattino 56, con l’appuntamento internazionale ‘Le trasformazioni del lavoro. La persona al centro’. Una giornata di confronto dedicata ai grandi cambiamenti che stanno ridisegnando economia, occupazione e società. Tre i panel in programma: ‘L’energia per un nuovo modello di sviluppo’, ‘AI, vera rivoluzione?’ ed ‘Economia di guerra, economia di pace’. Al centro della discussione ci saranno dunque la transizione energetica, l’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro e le conseguenze degli scenari geopolitici sull’economia. Numerosi gli ospiti italiani e internazionali chiamati a confrontarsi sui diversi temi. Tra loro Luciano Floridi, fondatore del Centro di etica digitale dell’Università di Yale, l’economista Mariana Mazzucato, il segretario generale della Confederazione sindacale internazionale Luc Triangle e la segretaria generale della Confederazione europea dei sindacati Esther Lynch. Parteciperanno inoltre Nicolas Schmit, commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali dal 2019 al 2024, Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione, e Luigi Ferraris, vicepresidente esecutivo di Fastweb+Vodafone. Previsti anche gli interventi di Gilbert F. Houngbo, direttore generale dell’Oil, e del cardinale Matteo Maria Zuppi. Ad aprire e chiudere la prima giornata sarà il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

Il secondo appuntamento, mercoledì 30 settembre, avrà come cornice uno dei luoghi simbolo di Milano: il Teatro alla Scala. Qui si terrà l’evento centrale delle celebrazioni, ‘120 anni di Cgil, la persona al centro’, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare i 120 anni della Confederazione saranno quattro interpreti: Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Attraverso letture e monologhi, accompagnati da musica e immagini, lo spettacolo ripercorrerà le tappe di una lunga storia sindacale intrecciandole con le trasformazioni del lavoro e della società italiana. A chiudere la celebrazione saranno le conclusioni di Maurizio Landini. Il Teatro alla Scala eseguirà quindi un estratto del balletto Giselle, affidando alla musica l’ultimo momento di una due giorni dedicata al passato, presente e futuro del lavoro. Un anniversario che, attraverso il racconto della propria storia, punta così a riportare al centro una domanda destinata a restare aperta: come cambierà il lavoro nei prossimi anni e quale ruolo avrà, in queste trasformazioni, la persona?

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