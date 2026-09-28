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Laver Cup, Agassi ‘imbarazza’ Cobolli: “Quanto sei bello Flavio”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Andre Agassi ‘imbarazza’ Flavio Cobolli in Laver Cup. Nella giornata di ieri il Team Europe ha conquistato il trofeo grazie alla decisiva vittoria di Alexander Zverev contro Learner Tien e durante la cerimonia di premiazione gli spettatori di Londra hanno assistito a un vero e proprio show firmato dall’ex tennista statunitense, capitano del Team World. 

Agassi ha preso il microfono per congratularsi con tutti i componenti della squadra avversaria, ma non ha risparmiato nessuno. Zverev ha ricevuto parole positive, ma forse non troppo: “È importante vederti vincere il tuo primo Grande Slam perché significa che potrò ascoltarti in conferenza stampa senza doverti sentire lamentare: ‘Perché perdo sempre? Sono il numero 3 del mondo, non valgo niente'”, provocando le risate sia di Zverev che del resto del Team Europe. 

Poi si è rivolto a Carlos Alcaraz: “È bello riaverti in campo, sei mancato a tutto il circuito. Anche se io, onestamente, speravo tornassi a ottobre… e non prima di questo weekend”, ha detto Agassi, che poi ha rivolto uno sguardo a Cobolli: “Quanto sei bello, Flavio”, generando le risate dell’azzurro. 

 

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