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Giro d’Italia, prima tappa in volata a Magnier. Caduta di gruppo in vista del traguardo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Maggio 2026
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(Adnkronos) – La prima tappa del Giro d’Italia 2026, partito oggi giovedì 8 maggio in Bulgaria (Nesseba-Burgas, 147 km per velocisti), si è chiuso con una caduta di gruppo a poche centinaia di metri dall’arrivo. Lo sprint sul traguardo se lo è aggiudicato Paul Magnier, prima maglia rosa dell’edizione 2026, al suo primo successo nella gara. 

Alle spalle del velocista della Soudal Quick-Step sono arrivati Tobias Lund Andresen (Team Decathlon) e Ethan Vernon (Nsn Cycling Team). Quarto posto per uno dei favoriti, l’azzurro Jonathan Milan (Lidl-Trek).  

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