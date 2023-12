Incendio all’ospedale di Tivoli, 4 morti: struttura evacuata

(Adnkronos) – Intervento dei vigili del fuoco dalle 23 di ieri a Tivoli per un incendio nell'ospedale San Giovanni Evangelista. Sono quattro le vittime accertate, evacuata la struttura anche con l’ausilio delle autoscale, spiegano i vigili su X. Le fiamme, che sarebbero divampate dal terzo piano dello stabile raggiungendo i piani superiori poco dopo le 22.30, sono state spente. Il personale ospedaliero ha provveduto inizialmente ad evacuare alcuni pazienti ricoverati all’interno della struttura. Secondo quanto apprende Adnkronos, le fiamme hanno interessato i reparti di terapia intensiva e del pronto soccorso, che si trovano ai piani bassi dell’ospedale. Diversi pazienti sono stati evacuati e trasportati in ambulanza nei vicini ospedali della Capitale. Decine i mezzi di intervenuti. Via Roma, una delle principale strade della città di Tivoli, è stata chiusa al traffico per agevolare i soccorsi. Il Comune di Tivoli ha inoltre attivato il Coc, Centro Operativo Comunale, per gestire l’emergenza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

