Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Un robot batte gli uomini (con record assurdo) nella mezza maratona di Pechino – Il video

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un robot umanoide ha battuto il record mondiale della mezza maratona: è successo oggi, domenica 19 aprile, a Pechino. La gara è stata organizzata su corsie separate: da una parte gli uomini e dall’altra le macchine, per evitare incidenti. Il robot vincitore – filmato da avversari in carne e ossa, molto divertiti dalla competizione – ha chiuso i 21 chilometri in 50’26”, stracciando l’attuale record del mondo detenuto dall’ugandese Jacob Kiplimo (57’20”), grazie a una prestazione tenuta a una velocità media di 25 km/h.  

 

Qualcosa del genere si era visto a Pechino anche l’anno scorso, ma stavolta il progresso è spettacolare visto che 12 mesi fa il primo robot era arrivato al traguardo in oltre due ore e 40 minuti.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Vaccini, Cittadinanzattiva: “Organizzazione disomogenea non garantisce accesso”

23 Novembre 2023

Pecora investita da un treno fra Torricola e Santa Palomba: Regionali in ritardo

23 Ottobre 2018

Israele-Hamas, Crosetto: “Ci chiedono carabinieri per dialogo con palestinesi”

8 Novembre 2023
Anzio

Roma, rubano e portano in albergo un palo della segnaletica stradale: denunciati 6 cittadini svizzeri

13 Novembre 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno