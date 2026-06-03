Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Roland Garros, oggi Cobolli-Auger Aliassime – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 3 giugno, il tennista azzurro sfida il canadese Felix Auger-Aliassime – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Parigi. Cobolli arriva all’appuntamento dopo aver eliminato Pellegrino, Wu, Tien e Svajda, mentre Auger-Aliassime ha superato Altmaier, Burruchaga, Nakashima e Tabilo. 

 

In caso di passaggio del turno, Cobolli sfiderà in semifinale il vincente di Berrettini-Arnaldi. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Orsi, Ecoitaliasolidale: Eliminare subito il divieto in Italia dei vaporizzatori urticanti

12 Aprile 2023

Strage di Erba, le tappe: il massacro, l’ergastolo di Rosa e Olindo, la revisione

1 Marzo 2024

Giulia Cecchettin, il papà: “Mia figlia da oggi è dottoressa, è stato un atto d’amore”

2 Febbraio 2024

Imprese, Sangalli (Confcommercio): “Aigrim leva che proietta al futuro”

14 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno