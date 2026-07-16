È morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri: aveva 88 anni

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È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri. I due erano spostati dal 15 giugno del 1968. Bonfanti – ricorda ‘Il Giornale’, dando notizia del lutto del direttore editoriale – “faceva la puericultrice a Bergamo, al brefotrofio dove Feltri, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle. E così è nato il loro legame e poi due figli, Mattia e Fiorenza. Lei riservata, un lavoro a scrivere le scalette dei programmi a Mediaset dove i colleghi hanno scoperto di chi era moglie solo quando Silvio Berlusconi era venuto a cercarla”.

A Feltri, che è consigliere regionale in Lombardia di Fratelli d’Italia, vanno “le più sincere condoglianze” del gruppo di colleghi. “Enoe – dice il capogruppo di Fratelli d’Italia al Pirellone, Christian Garavaglia – è stata per oltre cinquant’anni una presenza fondamentale e discreta, una vera colonna portante. Di lei vogliamo ricordare la straordinaria concretezza e affettuosa ironia con cui ha sempre affrontato la vita accanto a un personaggio di grande rilievo pubblico come suo marito. Con dedizione, intelligenza e un fortissimo senso della famiglia, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento saldo e insostituibile per i suoi cari. In questo momento di dolore, la nostra vicinanza va a Vittorio, ai figli Mattia, Fiorenza, Laura, Saba e a tutti i loro familiari”.

Al cordoglio si unisce anche Carlo Maccari, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia: “La morte di Enoe Bonfanti ci addolora profondamente. A Vittorio Feltri, alla sua famiglia e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome di Fratelli d’Italia Lombardia, il più sincero sentimento di vicinanza e partecipazione. Ricorderemo Enoe come una donna riservata, forte e concreta, che ha saputo essere un punto di riferimento costante per la sua famiglia, accompagnando con discrezione un lungo percorso umano e professionale accanto al marito”.

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