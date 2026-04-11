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Iran-Usa, oggi i negoziati a Islamabad per consolidare la tregua – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Giornata cruciale oggi, sabato 11 aprile, per la guerra tra Usa e Iran. Whashington e Teheran si incontrano a Islamabad, in Pakistan, per tentare di stabilizzare la fragile tregua e trasformarla in un accordo di pace più duraturo. Sul tavolo il futuro del programma nucleare iraniano, la presenza militare americana in Medio Oriente e il controllo dello Stretto di Hormuz. 

I colloqui sono stati posticipati di alcune ore rispetto all’orario inizialmente previsto, riferisce l’agenzia Tasnim, vicina ai Guardiani della Rivoluzione, secondo cui le delegazioni dei due Paesi incontreranno separatamente il premier pakistano Shehbaz Sharif prima dell’avvio formale dei negoziati. 

 

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