Giro d’Italia, oggi terza tappa: orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Il Giro d’Italia 2026 riparte con lasua terza tappa. Oggi, domenica 10 maggio, la corsa ciclistica prende nuovamente il via – in diretta tv e streaming – ancora dalla Bulgaria, dove è partita nella giornata di giovedì ed è continuata con la frazione Burgas-Valiko Tarnovo. Oggi i ciclisti in gara affronteranno la tappa che va da Plovdiv alla capitale bulgara Sofia, per un totale di 175 chilometri.

Quella che va da Plovdiv a Sofia è una tappa prevalentemente pianeggiante. I ciclisti affronteranno una pianura nei primi 100 chilometri prima di trovare una leggera salita che porterà alla scalata del Passo di Borovets, la cima più alta tra quelle previste in Bulgaria (1334 metri di altitudine). Dopodiché comincerà una discesa di circa 70 chilometri fino ad arrivare allo sprint finale, totalmente in pianura, che porterà a Sofia.

La terza tappa del Giro d’Italia 2026 è prevista oggi, domenica 10 maggio, alle ore 13.15, con l’arrivo in programma alle ore 17.03. La gara si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming invece la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.

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