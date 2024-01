Giorgia Meloni, compleanno di lavoro: la premier domani compie 47 anni

(Adnkronos) – Compleanno di lavoro per Giorgia Meloni, che domani compirà 47 anni. Nata a Roma il 15 gennaio del 1977, la leader di via della Scrofa e prima donna premier nella storia della Repubblica italiana (ha prestato giuramento nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella il 22 ottobre del 2022), trascorrerà la giornata al lavoro, nel suo ufficio di palazzo Chigi. A quanto si apprende, Meloni già ieri sera ha festeggiato in famiglia con un gruppo ristretto di amici. Impegni di governo permettendo, domani la premier dovrebbe spegnere le candeline sulla torta a casa, in compagnia degli affetti più cari (con la figlia Ginevra) e fare un brindisi beneaugurante. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

