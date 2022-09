Nella mattinata di ieri, 31 agosto 2022, i Sindaci di Ardea, Nemi, Genzano di Roma, Ariccia (accompagnato dal vice Sindaco), Lanuvio, Marino e Albano Laziale, unitamente al Presidente del Consiglio di Castel Gandolfo, si sono incontrati all’interno dei locali attigui all’Aula Consiliare “Sandro Pertini” per affrontare, in una tavola rotonda, le tematiche relative alla gestione dei rifiuti, al futuro della discarica di Roncigliano e alla possibile realizzazione di un termovalorizzatore nell’area industriale di Santa Palomba.

La sintesi dell’incontro è stata illustrata in Aula Consiliare, davanti alla cittadinanza e ai rappresentanti dei Comitati e delle Associazioni, dal Sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini, promotore dell’incontro, e dal Presidente del Consiglio Comunale di Castel Gandolfo, Paolo Gasperini, in rappresentanza dei Sindaci dei Castelli Romani.

«Per molti di noi è stato un primo incontro, visto che recentemente ci sono state le Elezioni Amministrative – commenta il Sindaco di Ardea -, ma abbiamo appurato che, da parte di tutti i Sindaci, di qualsiasi estrazione politica, c’è un unico intento: quello di salvaguardare Santa Palomba e i territori che si trovano vicino alla discarica di Roncigliano. Ci siamo dati appuntamento per una nuova tavola rotonda al termine della campagna elettorale per le Elezioni Politiche per affrontare tutte le problematiche, anche con la consulenza e l’aiuto dei vari Comitati e Associazioni. La nostra posizione unanime è quella di impegnarci per la tutela dei territori e della cittadinanza in ogni forma. Siamo tutti concordi nell’impegnarci per ottenere l’interruzione immediata dei conferimenti dei rifiuti nel settimo invaso della discarica di Roncigliano e nell’esprimere contrarietà alla realizzazione del termovalorizzatore nel sito individuato a Santa Palomba. Nelle prossime settimane torneremo a incontrarci – conclude il Sindaco – per studiare e concordare una linea comune, soprattutto per interrompere lo sversamento dei rifiuti di Roma a ridosso dei nostri territori e per concordare una linea comune nella gestione dei rifiuti».

All’incontro avvenuto negli uffici adiacenti all’Aula Consiliare hanno partecipato il Sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini; il Sindaco di Marino, Stefano Cecchi; il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci; il Sindaco di Genzano di Roma, Carlo Zoccolotti, il Sindaco e il Vice Sindaco di Ariccia, rispettivamente Gianluca Staccoli e Giorgio Leopardi; il Sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borelli; il Sindaco di Lanuvio, Andrea Volpi; il Presidente del Consiglio Comunale di Castel Gandolfo, Paolo Gasperini.

Dopo la sintesi del Sindaco di Ardea e del Presidente del Consiglio Comunale di Castel Gandolfo, in Aula Consiliare sono intervenuti i rappresentanti del Comitato UST, Andrea Ronconi, e quello dell’Associazione Salute Ambiente Albano, Amadio Malizia.

