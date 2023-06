L’ELEGANZA INGLESE ALLA GUIDA A BRACCIANO

Jaguar, Rolls-Royce, Aston Martin, MG, Bentley, Lotus, Land Rover, Mini, Morgan…chi non conosce questi prestigiosi marchi di auto inglesi e chi li apprezza, potrà ammirarne l’eleganza oggi a Bracciano allamanifestazione British Day Preview, in piazza Mazzini,dalle ore 10.

Patrocinata dall’Ambasciata inglese a Roma, dal comune di Bracciano e da altri rinomati sponsor, lamostra è giunta quest’anno alla sua quinta edizione.

Cinquanta autovetture d’epoca, rigorosamente made in England, provenienti da tutta Italia, si radunano oggiper celebrare lo stile unico delle vetture inglesi, e partecipano ad un concorso in cui una giuria (costituita da giudici esperti in restauro di vetture) premierà le macchine più eleganti, le più ammirate dal pubblico e le migliori per stato di conservazione e restauro di carrozzeria, motoristica ed equipaggiamento interno.

“L’idea di importare anche in Italia la tradizione diffusa in tutto il resto del mondo ed in particolare nei paesiAnglosassoni è stata vincente – afferma Carmine Fallarino, presidente dell’associazione Legendary Classic Cars Bracciano, uno dei promotori dell’evento – ogni anno accorrono sempre più spettatori, non solo appassionati del settore, anche tantissime famiglie con bambini.

L’eleganza di queste auto è intramontabile, indiscutibile. Anche l’affluenza delle auto che partecipano alla mostra è aumentata – continua Fallarino – eravamo partiti con una decina di vetture e ora siamo arrivati a 50. Lo scopo di questa iniziativa èvalorizzare ed incentivare la conservazione dei veicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico. Perchèqueste auto rappresentano la memoria storica del progresso compiuto, nei motori, nella meccanica, negli allestimenti interni”.