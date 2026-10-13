Gerardini (Assolombarda): “”La spinta all’intelligenza artificiale significa anche aprire dei

Paolo Gerardini, vicepresidente Assolombarda con delega a Credito, Finanza e Fisco, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda: “Le aziende italiane da sempre hanno una vocazione all’esportazione, da sempre vanno all’estero e il tema è che ancora una volta cambi il paradigma con cui farlo”