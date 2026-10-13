Bancali usati e nuovi
Italia

Gerardini (Assolombarda): “”La spinta all’intelligenza artificiale significa anche aprire dei

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
Meno di un minuto

Paolo Gerardini, vicepresidente Assolombarda con delega a Credito, Finanza e Fisco, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda: “Le aziende italiane da sempre hanno una vocazione all’esportazione, da sempre vanno all’estero e il tema è che ancora una volta cambi il paradigma con cui farlo”

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

EUR

Roma, Operazione antidroga dei Carabinieri: 11 persone arrestate

27 Agosto 2018
NUOVO VADEMECUM

IL “NUOVO VADEMECUM” IN USO ALLE FORZE DELL’ORDINE LIMITA L’AZIONE E “FAVORISCE” CHI DELINQUE

20 Luglio 2022

Olimpiadi 2026, nella piazza della Regione “Casa Lombardia”: eventi e musica

4 Febbraio 2026

Pino Insegno verso la conduzione di Reazione a Catena

13 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno