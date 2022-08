Il ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili e il Politecnico di Torino hanno sottoscritto un accordo di collaborazione di tre anni sui carburanti sostenibili per il settore dell’aviazione. L’obiettivo è quello di definire una roadmap nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del settore. Tra i compiti sanciti all’interno dell’accordo c’è il monitoraggio dello stato di sviluppo dei processi nel settore dei biofuels, lo sviluppo di possibili scenari per la definizione di un piano sull’introduzione su larga scala dei biofuels. “La progressiva decarbonizzazione del settore aereo – ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini – è un processo complesso che sta mobilitando le imprese del settore, gli enti regolatori e i ministeri di moltissimi Paesi, in un’ottica di cooperazione internazionale.

Con questo accordo il nostro Paese sarà in grado di elaborare e avanzare nei diversi consessi internazionali dove si definiscono le regole comuni proposte basate su solide analisi tecnico-economiche, nonché di definire gli interventi necessari per accompagnare nella trasformazione in atto un settore cruciale per l’economia del Paese”, ha concluso Giovannini. Mentre il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco ha sottolineato che “il progetto di collaborazione con il Mims è un importante passo avanti per studiare nuovi strumenti di policy a supporto della decarbonizzazione del settore dei trasporti in primis, così come dell’intero sistema economico Italiano, temi centrali nell’agenda dei prossimi anni del nostro Ateneo e del supporto che intendiamo dare allo sviluppo sostenibile del nostro Paese”.

