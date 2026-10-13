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Luppi (Assolombarda): “”Solo non restando indietro sull’innovazione potremmo puntare sulla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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Nicoletta Luppi, vicepresidente Assolombarda con delega Europa e Life Sciences, intervistata dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda: “L’innovazione è e sarà la chiave di volta per potere poi ottenere un aumento della produttività che è il tallone d’Achille del continente Europa ma anche del nostro paese Italia”

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