Luppi (Assolombarda): “”Solo non restando indietro sull’innovazione potremmo puntare sulla

Nicoletta Luppi, vicepresidente Assolombarda con delega Europa e Life Sciences, intervistata dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda: “L’innovazione è e sarà la chiave di volta per potere poi ottenere un aumento della produttività che è il tallone d’Achille del continente Europa ma anche del nostro paese Italia”