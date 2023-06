La rassegna prosegue sabato 17 giugno, con un appuntamento dedicato alla cucina piemontese con Sarah Scaparone, Giorgio Pugnetti e Federica Giuliani, autori di Dalla bagna caoda al sushi per Graphot Editore; Gianni Gagliardo, autore di I segreti delle Langhe per Cairo Editore; Lorenzo Tablino, autore di Alle radici del Barolo per Slow Food Editore, e Matteo Baronetto, chef del ristorante Del Cambio di Torino e autore di Cucina Piemontese Contemporanea per EDT.

Si passa poi a sabato 24 giugno con Laura Donadoni, autrice di Custodi del Vino per Slow Food Editore e del podcast Intrepide, assieme a vignaiole e produttrici di vino con cui conduce, a fine presentazione, una degustazione enologica.

L’estate culmina con l’imperdibile incontro sui memoir di viaggi gastronomici fissato a sabato 1 luglio con Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, Tommaso Melilli, autore di I conti con l’oste per Einaudi e Giampiero Piretto, autore di Eggs Benedict a Manhattan per Raffaello Cortina Editore. Gastronomica alla Reggia torna poi domenica 10 settembre con Antonio Puzzi, curatore di Il manuale della pizza di Slow Food Editore, e pizzaioli, storici e autori, per parlare del cibo italiano più celebre al mondo, la pizza; la rassegna prosegue domenica 24 settembre con Laura Filios, autrice di Pane Buono per Altraeconomia, assieme ad altre autrici, giornaliste e ricercatrici per parlare del pane di oggi, per poi terminare domenica 1 ottobre con una tavola rotonda sulla sostenibilità alimentare con Silvia Moroni, autrice di Parla Sostenibile, e Myriam Sabolla, autrice di La stagione vegetale, entrambi per Slow Food Editore.

Gastronomica alla Reggia invita a un viaggio tra le parole del gusto, in uno dei luoghi più iconici della cultura italiana. La lista completa degli appuntamenti e degli autori è consultabile su www.slowfoodeditore.it

La rassegna è organizzata in collaborazione con Slow Food Editore e con il sostegno del Salone del Libro di Torino.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

DOVE: Sala di Diana, Reggia di Venaria

QUANDO: sabato 10 giugno, sabato 17 giugno, sabato 24 giugno, sabato 1° luglio, domenica 10 settembre, domenica 24 settembre, domenica 1° ottobre 2023.

COME: gli incontri sono compresi in ogni tipologia di biglietto d’ingresso alla Reggia e ai Giardini.

Per ulteriori informazioni: lavenaria.it