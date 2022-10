GASLY SARÀ IL SECONDO PILOTA BWT ALPINE F1 TEAM NEL 2023

Pierre Gasly, nato a Rouen, il normanno completa la formazione 100% francese dei piloti di Alpine, il primo della serie nel Campionato Mondiale FIA di Formula 1 dal 1995.

Il ventiseienne Pierre ha esordito in Formula 1 con la Scuderia Toro Rosso nel 2017, dopo aver conseguito il titolo nella GP2 Series l’anno precedente. Promosso alla Red Bull Racing, è successivamente tornato alla Scuderia Toro Rosso, con cui ha conquistato la sua prima vittoria nel Gran Premio d’Italia 2020 con i colori AlphaTauri. Pierre è noto al Gruppo Renault per aver vinto la Formula Renault Eurocup nel 2013, aver concluso in seconda posizione la Formula Renault 3.5 Series nel 2014 e guidato per Renault e.dams nella Formula E.

Pierre Gasly: «Sono contentissimo di entrare a far parte della famiglia Alpine e di aprire questo nuovo capitolo della mia carriera in Formula 1. Guidare per un team che ha radici francesi suscita una sensazione particolare. So quali sono i punti di forza di Alpine, avendo gareggiato come suo avversario negli ultimi due anni, e i progressi e le ambizioni del team sono decisamente impressionanti. Ci tengo a ringraziare Red Bull, perché siamo alla fine di un’avventura che ci ha accomunato per nove anni. È grazie alla loro fiducia e sostegno che sono diventato un pilota di Formula 1 e, negli ultimi anni, abbiamo realizzato qualcosa di speciale con la Scuderia AlphaTauri. Per il futuro, voglio dare il massimo e sfruttare tutta la mia esperienza per lottare per il podio e contribuire alla conquista dei titoli mondiali di Alpine.»

Otmar Szafnauer, Team Principal di BWT Alpine F1 Team: «Sono molto contento che Pierre si unisca a noi per il 2023 e oltre. Ha una comprovata esperienza in Formula 1 e non vediamo l’ora di sfruttare tutto il suo talento nel team. La nostra scuderia si prefigge diversi obiettivi per le prossime stagioni e credo fermamente che i nostri due piloti rispecchino perfettamente le nostre grandi ambizioni. Spero che Pierre ed Esteban potranno, insieme, motivare il team a continuare a progredire verso questi obiettivi. Ci teniamo anche a ringraziare Red Bull per aver accettato le condizioni che hanno permesso a Pierre di compiere questo passo.»

Laurent Rossi, CEO di Alpine: «Auguro il benvenuto a Pierre nella famiglia Alpine. È un pilota di grande talento e motivato, che contribuirà positivamente a realizzare i nostri obiettivi in Formula 1. Pierre è perfettamente in linea con le ambizioni e i progressi che hanno finora contraddistinto il progetto Alpine. Come pilota giovane, ma con grande esperienza e successo, il suo percorso segue il nostro e non vediamo l’ora di crescere insieme.»

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault: «Siamo orgogliosi di schierare una formazione di piloti 100% francese a partire dal 2023. Le nostre radici sono in Francia, Alpine è nata in Normandia come i nostri piloti, per cui c’è una certa serendipità in tutto questo. Entrambi porteranno avanti il team e il Gruppo diventando, si spera, motivo di orgoglio per la Francia.»

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...