Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Furlani, nuovo infortunio agli Europei: l’azzurro lascia lo stadio in sedia a rotelle

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nemmeno il tempo di iniziare, che finisce malissimo l’Europeo di Mattia Furlani. Il fuoriclasse azzurro del salto in lungo ha rimediato un nuovo infortunio al primo salto di qualificazione, durante la prima giornata di gare a Birmingham oggi, lunedì 10 agosto. Subito una smorfia di dolore per Mattia, che intuisce la gravità della situazione dopo lo stacco.  

Per il campione del mondo in carica, tra i favoriti per l’oro nella rassegna continentale, si tratta di una ricaduta dell’infortunio al bicipite femorale che a maggio lo aveva costretto allo stop in Cina, nella gara di Diamond League a Xiamen. L’azzurro ha lasciato l’Alexander Stadium di Birmingham in sedia a rotelle. 

Tanta preoccupazione negli occhi di Mattia, accompagnato comunque dagli applausi del pubblico. Nelle qualificazioni, intanto, Francesco Inzoli ha staccato il pass per la finale di domani con la miglior misura.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Modena, Piantedosi “No terrorista ma sbagliato parlare di gesto isolato di un folle”

18 Maggio 2026

Shoah, Pulcini (sindaco Monte Porzio Catone): “Importante comprendere orrore nazifascismo”

8 Febbraio 2024
Anzio-Nettuno

Anzio-Nettuno, continuano i servizi della Polizia di Stato sul litorale romano

29 Luglio 2022

Francesco Imprezzabile, l’ultimo saluto tra ‘Ciao Francy’ e Hallelujah

2 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno