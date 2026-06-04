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Kardashian e Hamilton, primo selfie di coppia che conferma la relazione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono ufficialmente una coppia… anche sui social. L’imprenditrice statunitense ha condiviso sul suo profilo Instagram il primo selfie di coppia, che li ritrae insieme sulle biciclette.  

Non è una novità che Kim Kardashian e Lewis Hamilton si stiano frequentando da ormai diversi mesi. I due, infatti, sono stati avvistati insieme per la prima volta lo scorso febbraio al Super Bowl LX, tra sorrisi e sguardi complici. L’imprenditrice e il pilota di Formula 1 sono amici da anni, ma negli ultimi mesi è scattato l’amore. 

 

 

Ancora prima della loro apparizione all’evento sportivo dell’anno, la showgirl e il pilota si sono goduti il Capodanno ad Aspen – meta gettonata tra le celebrità di Hollywood – e alcuni giorni all’insegna del romanticismo e del lusso tra le campagne inglesi, le Cotswolds, e la Ville Lumière.  

Ora la conferma ufficiale: l’influencer ha pubblicato su Instagram un carosello di foto con la descrizione “lately”, cioè nell’ultimo periodo, e tra un selfie al mare e uno con gli amici, Kardashian ha condiviso la foto con il pilota, dove appaiono felici e sorridenti, frutto di mesi di conoscenza.  

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