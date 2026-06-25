Astrotarocchi 26 giugno 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 26 Giugno 2026

🌻ARIETE =Mettetevi in movimento, la fortuna bussa alla porta! Il Carro indica che avete il pieno controllo della vostra vita e che state guidando dritti verso il successo. A darvi la spinta definitiva arriva il Fante di Bastoni: una notizia improvvisa, una proposta stimolante, un colpo di fulmine o un’ondata di pura energia e passione che vi farà scattare in piedi. Non restate a guardare: prendete in mano le redini, accettate questa novità con entusiasmo e accelerate. La vittoria è assicurata!

🌻TORO = Il cuore fa festa: amore, condivisione e affinità elettive! Il 3 di Coppe porta un’aria di celebrazione, brindisi, amicizia sincera e pura allegria condivisa con le persone care. Accanto agli Amanti, questa energia si amplifica e parla di una scelta fatta con l’anima, di un’intesa perfetta o di un incontro d’amore travolgente e super complice. Che si tratti di un nuovo sentimento che sboccia o di un legame che si rinsalda festeggiando insieme, la parola d’ordine è felicità. Aprite le braccia e celebrate l’amore in ogni sua forma!

🌻GEMELLI = Un piccolo passo concreto apre le porte a un grande amore o a un’intesa speciale! Il Fante di Denari rappresenta una novità pratica, un’opportunità reale, un’idea o un progetto che comincia a mettere radici su un terreno solido. Questa energia incontra il 2 di Coppe, la carta dell’incontro perfetto, dell’allineamento dei cuori, della complicità e dei patti sinceri. Che si tratti di un nuovo amore che nasce con ottime premesse concrete o di una collaborazione di lavoro basata sulla massima fiducia reciproca, oggi l’universo vi invita a coltivare questo seme. C’è reciprocità, c’è valore e il futuro promette benissimo!

🌻CANCRO = Ascoltate l’intuizione: i segreti dell’anima e del cuore si svelano! La Regina di Coppe è la custode della sensibilità, dell’empatia e dell’amore incondizionato; unendosi alla Luna, il suo potere intuitivo diventa immenso. Questo abbinamento vi invita a tuffarvi nelle vostre emozioni, anche quelle più nascoste o misteriose. Se ci sono dubbi, paure o segreti che vi tormentano, non cercate le risposte nella logica, ma nei vostri sogni e nei sesti sensi. La Luna può creare illusioni o ombre, ma la Regina di Coppe sa nuotare in queste acque senza affogare. Fidatevi di ciò che sentite “di pancia”: la verità è già dentro di voi, pronta a riemergere e a portarvi una profonda guarigione emotiva.

🌻LEONE =Il lungo cammino è finito: la solitudine lascia il posto alla felicità più grande! L’Eremita rappresenta un periodo di riflessione, isolamento, attesa o ricerca interiore; un momento in cui avete camminato da soli per capire chi siete davvero. Oggi la sua lanterna si accende per illuminare il 10 di Coppe, la carta della realizzazione affettiva totale, dell’armonia familiare, della gioia condivisa e dell’amore perfetto. Questo abbinamento vi dice che la vostra ricerca è giunta al termine: dopo aver tanto scavato dentro di voi, siete finalmente pronti a raccogliere la felicità che meritate. Può indicare il ritorno a casa di qualcuno, la pace ritrovata negli affetti o, semplicemente, che la vostra saggezza interiore ha finalmente sbloccato la serenità e il calore del nido. La luce vi guida verso l’amore più puro!

🌻VERGINE =Basta piangere sul passato: è il momento di fermare la mente e recuperare le forze! Il 5 di Coppe mostra che venite da una delusione, un dispiacere o un rimpianto; siete rimasti a fissare ciò che è andato perduto, dimenticando le coppe ancora piene dietro di voi. Ma ecco che in vostro soccorso arriva il 4 di Spade: un invito tassativo a fermarvi, fare un respiro profondo e mettere i pensieri a riposo. Questa carta vi chiede di staccare la spina da tutto il dolore e dall’ansia per concedervi una tregua mentale e spirituale. Non potete cambiare il passato, ma potete guarire il presente. Prendetevi il vostro tempo per ricaricare le energie: il silenzio oggi è la vostra medicina più grande!

🌻BILANCIA = Un’azione fulminea e decisa protegge la vostra stabilità o sblocca gli affari! Il 10 di Denari rappresenta la vostra sicurezza massima: la famiglia, il patrimonio, la casa, la stabilità economica o i progetti a lungo termine. In questa situazione protetta si abbatte la spinta travolgente del Cavaliere di Spade: una comunicazione improvvisa, un chiarimento tagliente o un’azione intrapresa a tutta velocità e senza peli sulla lingua. Questa combinazione vi dice che se c’è un problema burocratico, un ostacolo in famiglia o un blocco finanziario, oggi serve un intervento mirato, lucido e d’attacco per risolverlo. Non c’è tempo da perdere in esitazioni: entrate in azione con logica e coraggio per difendere e conquistare la vostra serenità materiale!

🌻SCORPIONE =Difendete la vostra posizione con saggezza e fermezza: nessuno può scalfire la vostra verità! La Papessa rappresenta la vostra intuizione profonda, il sapere silenzioso, la calma e la consapevolezza di avere ragione. Quando questa energia incontra il 7 di Bastoni, significa che la vostra stabilità o le vostre idee potrebbero essere messe alla prova da pressioni esterne, critiche o piccole sfide. Ma le carte vi dicono che avete tutti gli strumenti per vincere: non serve urlare o agire d’impulso. Rimanete ferme nelle vostre convinzioni, mantenete il controllo e alzate le vostre barriere protettive con la lucidità di chi sa esattamente quanto vale. Siete in una posizione di superiorità spirituale e strategica: tenete duro e non fate un solo passo indietro!

🌻SAGITTARIO =Siete nate per regnare, non per caricarvi di pesi infiniti: delegate e riprendetevi il vostro potere! L’Imperatrice rappresenta la vostra energia massima: creatività, bellezza, abbondanza, intelligenza e totale controllo della vostra vita. Tuttavia, questa splendida figura si trova affiancata dal 10 di Bastoni, il simbolo del sovraccarico, della stanchezza estrema e delle troppe responsabilità che vi state trascinando dietro da sole. Le carte oggi vi lanciano un avvertimento chiarissimo: state facendo troppo per tutti, dimenticandovi di voi stesse! Non permettete alla fatica di spegnere la vostra luce e la vostra fertilità. Posate a terra i bastoni che non vi appartengono, imparate a dire di no e a delegare. È il momento di scendere dalla salita della fatica e ritornare a sedervi sul vostro trono con leggerezza e regalità!

🌻CAPRICORNO =Una chiarezza tagliente accende il vostro carisma: prendete in mano il comando con coraggio! L’Asso di Spade porta un colpo di scena mentale straordinario: una verità assoluta che viene a galla, un’idea geniale, una decisione netta o un taglio netto definitivo con il passato che spazza via ogni dubbio. Questa folgore di lucidità si sposa perfettamente con la Regina di Bastoni, la sovrana del fuoco, del magnetismo, del coraggio e dell’indipendenza. Le carte oggi vi dicono che avete la mente lucida e il cuore coraggioso: usate questa chiarezza per imporvi, far valere le vostre ragioni e guidare i vostri progetti con determinazione. Niente e nessuno può fermarvi quando decidete di unire una logica d’acciaio alla vostra passione travolgente. Siete leader assolute della vostra vita!

🌻ACQUARIO =Aprite il cuore: un gesto gentile o una sorpresa inaspettata portano armonia e perfetto equilibrio! Il Fante di Coppe rappresenta la purezza dei sentimenti, una notizia affettuosa, una proposta tenera o un moto spontaneo di dolcezza. Questa energia così fresca incontra il 6 di Denari, la carta della generosità, della solidarietà, del dare e del ricevere in perfetto equilibrio. Oggi l’universo vi invita a far fluire le emozioni senza riserve: se avete un pensiero gentile per qualcuno, esprimerlo farà miracoli. Allo stesso modo, potreste ricevere un aiuto inaspettato, un complimento sincero o un piccolo dono che vi farà sentire profondamente apprezzate e coccolate. C’è reciprocità, calore e armonia nell’aria: fate del bene e il bene tornerà da voi centuplicato!

🌻PESCI Voltate pagina definitivamente: la mente si schiarisce e si va verso una nuova sponda! Il 6 di Spade vi vede in viaggio, pronti a lasciare alle spalle le acque agitate, i dubbi o una situazione pesante per dirigervi verso un futuro più sereno e calmo. A dare la spinta decisiva e definitiva a questo viaggio arriva l’Asso di Spade: il trionfo della verità, una decisione netta, un taglio radicale con il passato che non lascia spazio a ripensamenti. Le carte oggi vi dicono che l’incertezza è finita. Avete capito cosa dovete fare, avete la lucidità mentale per farlo e il coraggio di tagliare i rami secchi. Salite sulla barca e non voltatevi indietro: la vostra mente è libera, la rotta è tracciata e la vittoria vi aspetta dall’altra parte!

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